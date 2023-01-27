‘Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı’nın 13’ünncüsü Tekirdağ’da yapıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" gerçekleştirildi.

‘Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı’nın 13’üncüsü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamada bulunan Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, "Kolluk Gözetimi Komisyonu kurulmasıyla amaçlanan ülke genelinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suç eylem veya tutumları hakkında yapılan ihbar ve şikayetleri merkezi bir sistemde kayıt altına almak. Bu konuda idari merciiler tarafından yapılan soruşturmaları hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, bütün bu süreçleri bir mekanizma vasıtasıyla izleyebilmektir. Ko misyon bakanlık bünyesinde bağımsız ve sürekli bir kurul olarak oluşturulmuştur. Türkiye genelinde 1007 kolluk ihbar ve şikayet bürosu oluşturuldu Bu bürolarda görev yapmak üzere toplam 2 bin 758 personel görevlendirilmiştir. Komisyon faaliyetlerine başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 3 yıl içerisinde her ay toplanarak kolluk şikayet sistemi ile ilgili değerlendirmeler yapmış, aldığı ilke kararları ile de uygulanmaya yön vermeye çalışmıştır. Hızlı ve kolay bir şekilde ihbar ve şikayet ile memnuniyet bildiriminde bulunabilme süreçle ilgili olarak bilgilendirilme, süreçlerin takibi ile hızlı sonuç alma imkanı kişisel verilerin gizliliğinin korunacağını dair güvence, bütün iş ve işlemlerin bağımsız bir organ tarafından izlenmesi ve denetlenmesi, kamuoyunun yıllık raporlarla bilgilendirilmesi, kolluk personeline iyi uygulama örneklerinde kayıt ve takibinin yapılabilmesi, kolluk personelinin gerek görevle ilgili gerekse görevle ilgili olmayan tüm ihbar ve şikayetlerin tek merkezden izlenebilmesi değerlendirilmesi ve analizler yapılarak stratejiler geliştirilmesidir. Bu programla kolluk gözetim ile ilgili toplumsal farkındalığı yükseltmeyi görevli personele rehberlik etmeyi konu ile ilgili mesleki bilgi ve becerileri paylaşmayı uygulamada birliktelik sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "Kolluk güçlerinin kontrolü ve denetimlerinin özenle takibinin yapılabilmesi amacıyla demokratik ve şeffaf yönetimin bir gereği olarak, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı, idari merciler tarafından yapılan veya yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir ortamda kayıt altına alınması, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla yeni bir sistem oluşturulmuştur” dedi.

Toplantıya, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ile emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli katıldı.