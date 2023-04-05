Kokpite giren kobra nedeniyle uçak acil iniş yaptı

Güney Afrika’daki Bloemfontein kentinden başkent Pretorya gitmek için havalanan uçak, kokpite giren kobra nedeniyle acil iniş yaptı.

Güney Afrika’da kokpite giren kobra yılanı nedeniyle bir uçak acil inişi yaptı. Dört yolcusu ile Bloemfontein kentinden başkent Pretorya gitmek üzere yola çıkan Beechcraft Baron 58 tipi uçağın kokpitinde 11 bin fit yükseklikteyken kobra cinsi yılanın girdiği fark edildi. Pilot Rudolph Erasmus, koltuğunun altındaki ölümcül kobra yılanını fark etmesinin ardından Welkom kentine acil iniş yaptı.

Erasmus, ilk başta uçakta paniğe neden olmamak için durumu yolculara bildirmemek için biraz düşündüğünü ifade ederek, yılanın arkaya giderek paniğe neden olacağından çok korktuğunu belirtti. Erasmus, yolculara koltuğunun altında bir yılan olduğunu ve bu nedenle hızlıca acil iniş yapacakları konusunda bilgilendirdiğini ifade etti. Bilgilendirmenin ardından yolcuların dona kaldığını aktaran Erasmus, "Bir iğnenin yere düştüğünü duyabiliyordunuz ve sanırım herkes bir iki dakika donup kaldı" dedi.

İnişin ardından uçakta yapılan incelemede yılan bulunamadı. Yılanın uçağa nasıl girdiği bilinmezken, uçağın ilk havalandığı Worcester uçuş kulübünde çalışan iki kişinin, daha önce uçağın altında bir sürüngen gördüklerini söylediği ifade edildi. Erasmus ise, uçak havalanmadan önce yılanı bulmaya çalıştıklarını ancak bulamadıklarını ve bu nedenle uçaktan çıkmış olabileceğini düşündüklerini ve kalkış yaptıklarını aktardı.

Kobra ısırığı ölümcüldür ve sadece 30 dakikada bir insanı öldürebilir.