Kocaeli’yi yoğun kar yağışı etkisi altına aldı

Kocaeli’de kar yağışı, kentin alçak kesimlerini etkisi altına aldı. Lapa lapa yağan kar Kocaeli’yi beyaza bürüdü.

Kocaeli’nin alçak kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. 13 Ocak tarihinde Kartepe başta olmak üzere, kentin yüksek kesimlerine yağan kar, alçak kesimlerde de etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Kocaeli’yi beyaza bürüdü. Kar yağışı, Kartepe, İzmit, Körfez ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde etkili oluyor. Vatandaşlar ise kar yağışının kuraklığı önleyeceğini söyleyerek mutlu olduklarını söyledi.