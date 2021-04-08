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Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Genel 08.04.2021, 21:08
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Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi’nde sıcaklığının 10 derece ve altına inmesi beklendiği yönünde tahminde bulunmasının ardından, sıcaklığın 4 dereceye kadar düştüğü Kocaeli’nin kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesinde ve Gölcük Erikli Tepe’de etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama yapıyor.
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hafif yağmur