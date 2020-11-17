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Kocaeli’nde sis etkili oldu

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D-100 Karayolu’nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Genel 17.11.2020, 10:25
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Kocaeli’nde sis etkili oldu

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D-100 Karayolu’nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ilçelerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

D100 Karayolu’nda etkili olan sis nedeni ile sürücüler, kaza yapmamak için yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
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