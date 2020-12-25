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Kocaeli’den Suriye’ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan yardıma muhtaç insanlar için Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde toplanan 2 tır yardım malzemesi, dualarla gönderildi.

Genel 25.12.2020, 12:44
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Kocaeli’den Suriye’ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan yardıma muhtaç insanlar için Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde toplanan 2 tır yardım malzemesi, dualarla gönderildi.

Kocaeli’de Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Çayırova Belediyesi’nin destekleriyle Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan yardıma muhtaç insanlar için yardım malzemeleri toplandı. Toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesinin içinde gıda, giyim malzemelerinin yanı sıra savaşın çocuklarının yüzünü güldürebilmek için çeşitli oyuncaklar da bulunuyor. Yardım malzemeleri yüklü tırlar, Çayırova Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenin ardından dualar ve alkışlar eşliğinde Suriye’ye uğurlandı. Bunun yanı sıra 2 tır da un yardımı Suriye’ye gitmek üzere Kayseri’den yola çıktı.

“Suriye’nin farklı yerlerine 29. yardım tırımızı gönderiyoruz”

Programın açılışında konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır, Türkiye’nin 2020 yılında dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumunda olduğunu söyledi. Çakır, “Biz de vakıflar olarak dünyanın bir çok ülkesinde bayrağımızı dalgalandırmaktayız. Biz Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilciliği olarak hamdolsun sadece 2020 yılında bunlar Kocaeli’den kaldırdığımız 29. tırımız. İdlib başta olmak üzere Suriye’nin farklı yerlerine 29. yardım tırımızı gönderiyoruz. Şu zor süreçte, pandeminin başladığı bu süreçten itibaren de Kocaeli’de kurumlarımızla birlikte, kaymakamlıklarımız, belediyelerimizle birlikte 4 bine yakın ihtiyaç sahibi ailemize gıda kolisi, temizlik setleri gibi yardımları ulaştırdık. Bir çok faaliyetimiz var. Normalde programımız 4 tırdan oluşuyor. 2 tırımızı Kayseri’den un olarak aldık, oradan hareket ediyor. 2 tırımız da burada gıda kolisi ve özellikle çocuklarla alakalı botundan elbisesine, oyuncaklarından yiyecek maddelerine kadar bir çok ürün içeriyor. Buradan bütün bağışçılara, özellikle Çayırova halkına, gerçekten bizim Kocaeli olarak çok cömert bir halkımız var bu konuda, yeter ki size güvensin. Her zaman yanımızda oluyorlar. Bütün bağışçılara teşekkür ediyoruz” dedi.

“Dünyaya adeta örnek oluyoruz”

Hem hayırlı bir iş yaptıklarını hem de vazifelerini yerine getirdikleri kaydeden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, Rabbime hamdolsun. Biz bunları yapıyorken, göstermelik, sembolik, ‘Yaptılar’ desinler diye yapmıyoruz. Bu çok önemli. Özellikle 18 yıldır dünyaya adeta örnek oluyoruz. Sözüm ona kişi başına geliri dünyada en yüksek olan ülkeleri geride bıraktık. Bizler bu yardımı yapıyorken, malum bugünkü tırlarımız Suriye İdlib’e gidecek inşallah, kazasız, belasız. Biz bunları yapıyorken 1’e 10 mantığında düşünüyoruz. Bir biz veriyoruz, binini, bir milyonunu, sonsuz kadarını Rabbimizden bekliyoruz. Ama sözüm ona az önce ifade ettiğim sözde muhasır medeniyet seviyesine ulaşmış, sözde kişi başına geliri dünyada en yüksek olan ülkeler, devletler, verdiklerinin karşılığında petrol, altın gibi yer altı kaynakları, yaratılmışların en üstünü olarak yaratılan insanları kullanmak adına sözde yardımlar yapıyorlar. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Onlar yardım yapıyorlar, aslında yapmıyorlar ama gidip petrole çöküyorlar, gidiyorlar yer altı kaynaklarına çöküyorlar, ‘Yardım yapıyoruz’ diyorlar, gidiyorlar insanları kullanıyorlar her türlü hedeflerinde. Dolayısıyla Rabbime hamdolsun bize bu günleri gösterdi. Bize bu imkanları verdi ve imkanımız kısıtlı olduğu zamanlarda bile dünyada nerede mazlum varsa elinden tutmayı Rabbim bize nasip eyledi. Rabbim inşallah bu araçların, tırların kazasız, belasız bir şekilde yerine ulaşmayı nasip etsin. Suriye’deki, İdlib’deki Müslüman kardeşlerimizin yaralarına az da olsa merhem olmasını nasip eylesin” diye konuştu.
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