banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı

Kocaeli’de yağış sonrası caddeler böyle dereye döndü

KOCAELİ’DE YAĞIŞ SONRASI CADDELER BÖYLE DEREYE DÖNDÜ

Genel 30.09.2020, 13:48
2
Kocaeli’de yağış sonrası caddeler böyle dereye döndü

Kocaeli’de dün yaşanan dolu ve sağanak yağıştan etkilenen Dilovası’nda yağış sırasında ana caddenin dereye dönmesi amatör kamera tarafından görüntülendi.

Kocaeli’de dün yaşanan dolu ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin bir çok yerinde ağaçların devrildiği ve su baskınlarına neden olan yağış, Dilovası’nda da su baskınlarına neden oldu. Yağış sırasında Dilovası’nın en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi ise yağmur suları ile dereye dönüştü.

Yağmurun başlaması ve İstiklal Caddesi’ni sular altına bırakması ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yağış ile başlayan rüzgarda insanların koşuşturmaları, araçlarını korumaya çalışmaları görünüyor. Görüntülerin devamında ise şiddetini arttıran yağmur ile İstiklal Caddesi adeta dereye dönüşüyor. Yağmur sularının baskın yaptığı caddede araçlar kontrollü ilerlerken, cadde üzerindeki esnaflar ise su baskınına karşı önlem alıyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0