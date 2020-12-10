banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Kocaeli’de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan en işlek iki caddeye girişler, korona virüs önlemleri kapsamında kısıtlama getirildi.

Genel 10.12.2020, 09:48
1
Kocaeli’de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan en işlek iki caddeye girişler, korona virüs önlemleri kapsamında kısıtlama getirildi.

Vaka sayılarının hızla arttığı Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı. İzmit Kaymakamlğı tarafından duyurulan yeni kararlara göre İzmit’in en işlek iki caddesi olan Fethiye ve İstiklal caddelerinde aynı anda bulubilecek kişi sayısı bin 500 ile sınırlandırıldı. İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar doğrultusunda Fethiye Caddesi ve İstiklal caddelerinin belirlenen bölümünde yollar ve kaldırımlarda yaya olarak gezen kişi sayısı, girişler ve çıkışlar takip edilerek, hazırlanan yazılım programı ile denetlenecek.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
açık