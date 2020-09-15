Kocaeli’de karantina ihlali yapanlar günlük 80 TL ödeyecek

Kocaeli’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı kapsamında karantina ihlali yaparak yurda yerleştirilenler, yurtta alacakları genel hizmetlerin karşılığında günlük 80 TL ödeyecek.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında karantina ihlali yapanların yurda yerleştirilerek günlük 80 TL ücret ödeyecekleri açıklandı. Alınan karar gereği il genelinde evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk eden, izolasyon kararına aykırı hareket ettiği belirlenen, haklarında ilgili genelgeler ve hıfzıssıhha kurul kararları çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılarak, Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulan, ayrıca Valiliğimizce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere tahsis edilmiş olan yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerden yurtlarda kaldıkları süre boyunca konaklama, yemek ve temizlik gibi genel konaklama ihtiyaçları için günlük 80 TL alınacak. Karar gereği yurda yerleştirilenlerin bireysel maliyetin ve şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde ise 25 TL ek ücret ödeyecekleri bildirildi.

Karar gereği tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak suç teşkil eden davranışlara yönelik de gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.