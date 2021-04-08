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Kocaeli’de kar yağışı

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Genel 08.04.2021, 22:48
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Kocaeli’de kar yağışı

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar Kocaeli’de, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Yaklaşık 5 saattir devam eden kar yağışına karşı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yol açma çalışması yapıyor. Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesinde ve Gölcük Erikli Tepe’de etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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