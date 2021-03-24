Son Dakika
Kocaeli’de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.
Genel 24.03.2021, 09:07
2
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.Kocaeli kent merkezlerine yakın kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sıcaklıkların 2-3 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı.