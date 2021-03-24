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Kocaeli’de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.

Genel 24.03.2021, 09:07
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Kocaeli’de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.

Kocaeli kent merkezlerine yakın kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sıcaklıkların 2-3 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı.
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hafif yağmur