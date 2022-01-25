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Kocaeli’de kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet kullanımına da izin verilmeyeceğini açıkladı.
Genel 25.01.2022, 13:04
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet kullanımına da izin verilmeyeceğini açıkladı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde 25 Ocak 2022 günü saat 12.00 itibariyle ev ve iş yerlerine hizmet veren moto-kuryelerin çalışmasına, motosiklet ve mobilet kullanımına 26 Ocak sabahına kadar izin verilmeyecektir"