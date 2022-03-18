Kocaeli’de Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli’de program düzenlendi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliğinde düzenlenen törende Çanakkale şehitleri anılarak, anıta çelenkler sunuldu. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, askeri erkan, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı atışları, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında protokol üyelerinin şehitlik hatıra defterine dileklerini yazmalarıyla tören sona erdi.

Törende konuşma yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Tarihe silinmez izler bırakarak aziz milletimizin kaderini derinden etkileyen, 107 yıl önce birlik ve beraberliğimiz için vatan topraklarının bağımsızlığı, bayrağımızın göklerde nazlı nazlı dalgalanması, ezanımızın semalarda sonsuza kadar yankılanması için şehadet şerbetini içen şehitlerimizi milletçe minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek en kutsal görevimizdir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi asla unutmadan, birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini idrak ederek yeni nesillere bu bilinci aktarmayı bir borç bilmeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleriyle Çanakkale; bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü yad eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır" dedi.