Kocaeli TEM Otoyolu’nda bayram çilesi 4. gününde de devam ediyor
KURBAN BAYRAMI'NIN 4. GÜNÜNDE İSTANBUL YÖNÜNE DÖNÜŞE GEÇEN TATİLCİLERİN KOCAELİ TEM OTOYOLUNDA OLUŞTURDUĞU YOĞUNLUK ÖĞLE SAATLERİNDE DE SÜRÜYOR. TEM OTOYOLU’NDAKİ OLUŞAN UZUN ARAÇ KUYRUKLARI İSE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Kurban Bayramı’nın 4. gününde İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM Otoyolu’nda oluşturduğu yoğunluk öğle saatlerinde de sürüyor. TEM Otoyolu’nda oluşan uzun araç kuyrukları ise havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 4. gününde de TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu. Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar öğle saatlerinde Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.
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