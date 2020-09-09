Kocaeli ile İstanbul’u birleştirecek metro hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesi ile İstanbul’u birbirine bağlayacak olan metro hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul ve Kocaeli arasındaki günlük yolcu hareketliliğin çok fazla olduğunu, metronun devreye girmesiyle 55 bin aracın trafikten çekileceğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de yapımı devam eden projeler ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Tamamlandığında Kocaeli ile İstanbul’u birbirine bağlayacak olan Gebze-Darıca metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Büyükakın, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplam maliyeti 5 milyar 500 milyon TL olan, 11 istasyonu bulunan ulaşım hattının Gebze ve Darıca arasında kalan kısmının 2022 yılı sonunda, tamamının ise 2023 yılının sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Metro inşaatında incelemelerde bulunan Tahir Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Metro inşaatında açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul ve Kocaeli arasındaki günlük yolcu hareketliliğinin çok fazla olduğunu söyleyerek, “İstanbul’dan buraya özellikle Kartal, Pendik ve Tuzla gibi ilçelerden ciddi bir iş trafiği var. Yine buradan o bölgeye doğru da aynı trafik var. Şehir içindeki trafiği de düşündüğümüzde toplam 55 bin aracın trafikten çekileceğini tahmin ediyoruz belki de çok daha fazlası olacak. Şehirlerarası trafiği de kattığınızda sayı çok daha artacaktır. Bu tür hesaplamalarda raylı sistemin konforu geldikten sonra talebi çok daha fazla arttığını hep gözlemledik. Tramvay projemizde bunu yaşadık. Trafikten 55 bin aracın çekilmesi demek, karbon emisyonunun azalması, küresel ısınma, iklim değişikliği açısından da daha kaliteli bir hava soluma açısından da daha çevreci bir ortamda yaşama açısından da son derece kıymetli. Belki de gelecek nesillere yapılan en büyük yatırım budur” dedi.

“Proje 2023 yılında bitecek”

Projenin tamamının 2023 yılında tamamlanacağını ifade eden Büyükakın, “Toplam 11 istasyonun 10 tanesinde çalışma devam ediyor. 15,4 kilometrelik hattın 900 metresi delinmiş vaziyette. Gebze ve İstanbul tarafındaki çalışmalar ise hızlı bir şekilde ilerliyor. Nasip olursa 2022 yılının sonunda organize sanayi bölgeleriyle Gebze arasındaki kısım tamamlanmış olacak böylece Marmaray ile entegrasyon da tamamlanmış olacak. Hem İstanbul yönünden Kocaeli’ye gelmek isteyen hem de İstanbul’dan Kocaeli yönüne gitmek isteyenler alternatif ve çok daha hızlı ve kaliteli bir toplu taşıma imkanına kavuşmuş olacaklar” şeklinde konuştu.