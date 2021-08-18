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’Koca Yusuf’ 200’ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil’den ayrıldı

TSK’ya ait ’Koca Yusuf’ olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı, 200’ü aşkın Türk vatandaşıyla Afganistan’daki Kabil Havalimanı’ndan havalandı.

Genel 18.08.2021, 18:16
’Koca Yusuf’ 200’ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil’den ayrıldı

TSK’ya ait ’Koca Yusuf’ olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı, 200’ü aşkın Türk vatandaşıyla Afganistan’daki Kabil Havalimanı’ndan havalandı.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’nda tahliyeler devam ediyor. TSK’ya ait Koca Yusuf olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı 200’ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil Havalimanı’ndan havalandı. Uçağın Pakistan’a iniş yapacağı ve tahliye edilen yolcuların Pakistan’dan Türkiye’ye THY’ye ait tarifeli uçakla getirileceği ifade edildi.
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