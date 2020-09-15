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Koç Ailesi’nden Suna Kıraç vefat etti
Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti.
Genel 15.09.2020, 10:35 15.09.2020, 12:02
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Merhum İş adamı Vehbi Koç’un kızı, Rahmi Koç’un kardeşi ve İnan Kıraç’ın eşi Suna Kıraç hayatını kaybetti. Koç Holding tarafından yapılan açıklamada “Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız” denildi.
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