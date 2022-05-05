Klorofil Nedir?

Farklı dalga boylarında olan ışığın emilmesi amacıyla fotosentez olayı gerçekleşir. Bu olayın gerçekleşmesi esnasında fayda sağlayan, yeşil renkte olan biyolojik pigmente ise klorofil adı verilir. Özellikle karbondioksit ve ışık ile birlikte meydana gelen reaksiyon kapsamında yaşam için en önemli temellerden biri olarak bilinir. Klorofil fotosentez olayı meydana gelirken diğer bitkilerde ve şekerlerde kullanılan ışığın içerisinde bulundurduğu enerjiyi emme görevi yapar.

Klorofil Ne İşe Yarar?

Bitkilerin yeşil olarak kalması ve sağlıklı halini kaybetmemesi için klorofil en önemi yapı arasında yer almaktadır. Klorofil, bitkinin canlı bir şekilde kalmasını, bitkinin büyümesinde fayda sağlayan ve etkin bir şekilde rol oynayan pigment olarak tanımlanabilir. Fotosentez olayı ednasında güneş ışıklarını emer ve buna bağlı olan enerjiye dönüşmeyi sağlar. Klorofilin pek çok faydası olduğu bilinir.