KKTC’nin kuruluşunun 38. yılı törenlerle kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye`nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkinci tören Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni ile devam etti. Resmigeçit töreninde Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşma yapmasının ardından yerel halk dansları ile TSK’nın mehteran gösterisi ile devam ederken bu yıl ilk defa Solo Türk Lefkoşa Semalarında da gösteri uçuşu düzenleyerek izleyenleri kendine hayran bıraktı.