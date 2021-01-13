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KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 9’uncu ölüm yılında anıldı

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 9.ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Genel 13.01.2021, 14:55
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KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 9’uncu ölüm yılında anıldı

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 9.ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 9’uncu yılında başkent Lefkoşa’daki kabri başında anıldı. Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra bazı bakanlar, siyasiler, dernek, kurum, kuruluş, okul temsilcileri ve Denktaş ailesi katıldı.

Rauf Raif Denktaş, vefatının 9’uncu ölüm yıl dönümünde yeni yaptırılan mozelesi önünde yapıldı. Denktaş anıtı önündeki mozeleye çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada anıt özel defterini imzaladı ve ardından bir konuşma yaptı.

“Kıbrıs Türk halkını Türkiye’ye yakınlaştırdı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı’nı aralarından ayrılışının 9.yılında sevgi, saygı, minnet ve hürmetle andığını belirterek, “Ruhu şad olsun” dedi. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çok erken yaşlarda, Lider Dr. Fazıl Küçük’ün saflarında Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde etkin rol aldığını ifade eden Tatar, Denktaş’ın ilk önce Halkın Sesi gazetesinde yazdığı yazılarla, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarıyla birlikte o zamanlarda Anavatan Türkiye’den uzak olan Kıbrıs Türk halkını yakınlaştırmak için temaslar kurduğunu anlattı.

“Garantörlükte çok önemli rolü var”

Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın hukuk bilgisi ile 1960 müzakerelerinde Londra ve Zürih’te o önemli anlaşmaların altına imza atılırken, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ve kurucu ortağı olmasının sağlandığını kaydetti. Tatar, aynı zamanda halkın geleceğini kurtaran garanti-ittifak anlaşmaları ile Türkiye’nin Kıbrıs’ta etkin ve fiili garantörlüğünün o anlaşmaya koyulmasında Rauf Raif Denktaş’ın çok önemli rolü olduğunun altını çizdi. 1963 saldırılardan sonra, Cengiz Topel, Erenköy’de şehit düşerken, Türkiye’nin uçaklarını adaya garantörlük hakkından dolayı gönderebildiğini vurguladı.

“Zor zamanlarda sığınılacak o liman arasında artık yok’’

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu, DP Milletvekili Serdar Denktaş da, “Onsuzluğu yaşamaya başlayalı 9 yıl oldu” diyerek, her geçen gün Denktaş’ın eksikliğinin daha fazla hissedildiğini belirtti. Denktaş, yaşanan her olayın ardından Kurucu Cumhurbaşkanı’nın anıldığını, özlendiğini ifade ederek, “Sadece çocuklarının değil, halkının zor zamanlarda sığınabileceği o liman, artık yoktur” ifadelerini kullandı. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın gülen gözleri, ilham veren sözleri, zorluklara karşı yıkılmayan bilinciyle hiçbir koşulda gelecekten umudu kaybetmemizi sağladığına vurgu yapan Denktaş, “Liderimiz, babamız dedemiz” şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş, babasının biraz buruk, oldukça mahçup ve üzgün olarak anılsa bile huzurunda bulunarak, yine geleceğe umutla bakmak istencinin, zorlukların sona ereceğine olan inancın büyütüldüğünü kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı en zor günlerde bile pes etmediğine, insanlara mücadele azmini yayabildiğine dikkat çeken Denktaş, halkı adına yürüttüğü davada sırasında vatanından kovulduğunu söyledi.

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