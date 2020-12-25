KKTC’nin Cumhurbaşkanı Tatar: "Anavatan Türkiye’nin tam desteği her zaman yanımızda"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) yaptığı açıklamada, “Anavatan Türkiye’nin tam desteği her zaman yanımızda’’ dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) ziyaret gerçekleştirdi. Tatar, ziyareti sırasında kendisine yöneltilen gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Türkiye’de yayıncılık sektöründeki deneyimlerini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK başta olmak üzere Kıbrıs Türk yayıncılığının günümüzde sahip olduğu kaliteli standarttan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 57’inci yaşını da kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK’nın bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

Ersin Tatar konuşmasında, 2020 yılında yaşanan gelişmeleri ve sıkıntıları da değerlendirmesinin yanı sıra, dünya gündeminde yer edinen korona virüsün (Covid 19) kontrol altına alınmasında görev alan sağlık çalışanlarının başarısının özellikle altını çizdi. Mart ayında ortaya çıkan ilk Covid-19 vakasının ardından kronolojik olarak hükümetin aldığı yerinde tedbirlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı, tüm sektörlerin korunmasına yönelik atılan adımlarla üreticiyi ve halkı ekonomik açıdan da koruduklarını ifade etti. Öte yandan bugün gelinen noktada aşıyla birlikte insanlığın Covid-19 salgınından korunacağını ifade eden Tatar, gerek Türkiye, gerekse Avrupa Birliği (AB) ile aşı konusunun görüşüldüğünü belirtti.

1994 yılından beri Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması gerektiğiyle ilgili makalelerin olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümle birlikte Maraş ve Mavi Vatan açılımının, Milli Mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan olduğunu belirtti. Aynı zamanda bugüne kadar 85 bin kişi tarafından Maraş’ın ziyaret edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının KKTC’nin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Ersin Tatar, Maraş’ın sivilleştirilmesinin ardından, Vakıflar’ın haklarına zarar vermeden, mülkiyet sorununun, iade unsuru ön planda tutularak çözüleceğini ifade etti. KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizen ve Maraş konusundaki geçmiş Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açılım öncesi Türkiye yetkilileriyle istişare edildiğini belirten Tatar, Maraş açılımıyla ilgili BM kararlarıyla ters düşülmeyeceğini de belirtti.

“Kıbrıs’ta iki devletli çözüm zorunlu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydederek, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte halkın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü savunduğunun ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydetti. Tatar, demokratik süreçlerde her halkın kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, bu ilkenin BM’nin de en önemli prensiplerinden biri olduğunu anımsattı. Kıbrıslı Rumların, AB içinde Türkiye’nin dışlanacağı bir ortamda, çoğunluğun azınlığı yönetmesi hedefinde olduklarını ifade eden Tatar, Rumların, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın AB’nin birincil hukuku olmasına da karşı çıktığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı, bölgedeki istikrar açısından da egemen eşitliğe ve işbirliğine dayalı iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Müzakere kadrosundaki isimlerin kurumsal hafızasının, süreçte önemli olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tavırlarına rağmen, tüm fırsatların Rum tarafının tavrı yüzünden kaybedildiğini, bunun Rum Eski Dışişleri Bakanı Nicos A. Rolandis tarafından da defalarca dile getirildiğini belirtti.

KKTC gelişmeye devam ediyor

KKTC’nin pandemi sonrası yatırımlarla birlikte büyük gelişim sağlayacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin sağlık açısından güvenli bir ülke olduğunu ifade ederek, sağlık sektörüne yapılan yatırımların önemine değindi. Fiber optik altyapısının tamamlanmasıyla birlikte bilişim sektörünün de gelişeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, insan kaynaklarındaki zenginlikle birlikte KKTC’nin geleceğinin çok parlak olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizerek, bu durumun yatırım iklimi bağlamında da önemli gelişmelere vesile olacağını kaydetti.