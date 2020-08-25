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KKTC’li Bakan hastaneye kaldırıldı
KKTC TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI DURSUN OĞUZ RAHATSIZLANMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILDI.
Genel 25.08.2020, 14:27
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KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Bakan Dursun Oğuz’un öğle saatlerinde baş dönmesi şikayeti ile hastaneye başvurduğunu, genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Başhekim Özyılkan, Oğuz’un şu an kulak burun boğaz servisinde müşahede altında tutulduğunu ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından durumunun değerlendirileceğini kaydetti.
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