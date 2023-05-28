KKTC’de Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından birçok ülkede Erdoğan destekçileri sokaklara indi. Erdoğan’ın zaferinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başta başkent Lefkoşa olmak üzere Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de halk araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Göstericiler, ellerinde KKTC, Türkiye ve Cumhur İttifak’ında yer alan siyasi partilerin bayraklarını salladılar. Göstericiler, daha sonra başkent Lefkoşa’da bulunan AK Parti KKTC Temsilciliği binası önünde toplanarak, davullu zurnalı kutlama yaptı. Zafer kutlaması sırasında sık sık “Reis çok yaşa” sloganları atıldı.

“Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun”

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan’ın seçim zaferini tebrik ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmenizi kalpten tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun. Anavatanımız Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmenizi kalpten tebrik ediyorum. 14 Mayıs seçiminde, liderliğinizdeki Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki çoğunluğu sağlamasının ardından, Türk Halkı, zat-alinizi yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçerek, liderliğinizde yürütülen çalışmalara duyduğu güveni bir kez daha göstermiş ve istikrar demiştir. Seçim sonuçlarının, Milli Kıbrıs davamızı birlikte savunduğumuz Anavatan Türkiye’mize, ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Anavatanla ülkemiz arasında dayanışma ve iş birliğinin, liderliğinizde her alandaki daha da ilerine götürüleceğine inancım tamdır. Yeni dönemde, genelde Anavatanımıza, özelde de sizlere yeni başarılar ve mutluluklar temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun” dedi.