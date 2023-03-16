KKTC’de çam kese böceklerine verilen mücadeleye destek büyüyor

Çam kese böcekleri ile mücadelede KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğine Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nden de destek geldi.

Bu yıl özellikle artan yoğunlukları ile çam ağaçlarına ve orman alanlarına büyük zararlar veren çam kese böcekleri ile entegre bir şekilde mücadele yürütülebilmesi için KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi geçtiğimiz günlerde iş birliği protokolü imzalamıştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş ve Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden; Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i makamında ziyaret ederek, çam kese böceklerine karşı oluşturulan iş birliğini genişletti. Toplantının ardından Başkan Fırat Ataser, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin, çam kese böcekleriyle mücadelede “tel kafes uygulama” konusunda destek vereceğini ifade etti.

Entegre mücadele şart

Orman alanlarına büyük zararlar veren çam kese böcekleriyle mücadelenin başarıya ulaşması ve başarının sürdürülebilir olabilmesi için pek çok yöntemin entegre bir şekilde uygulanması gerekiyor. Tuzaklama, avcı böcek salımı ve tel kafes yöntemi ile biyolojik mücadele, kuş yuvalarının artırılması ve biyolojik insektisit uygulaması (ilaçlama) bu mücadelede öne çıkan yöntemlerin başında geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bilimsel danışmanlığında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi’nin yürüttüğü entegre mücadele yöntemlerinden tel kafes uygulamasına Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi destek verecek. Kafeslerin yapımını üstlenen belediye, hazırlanan kafesleri Lapta, Alsancak, Geçitky, Çamlıbel ve Akdeniz ormanlarında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin önereceği bölgelere yerleştirecek.

Yerleştirilecek tel kafesler ise çam kese tırtıllarına bulaşarak gelişimini engelleyen yararlı böcekler için korunaklı bir şekilde çoğalacakları yuva işlevi görecek. Çam kese böceklerine karşı, birden fazla parazitoit böcek (Diptera ve Hymenoptera takımından bazı faydalı böcekler) türü olduğu biliniyor. Bu böcekler tel kafes metodu kullanılarak çoğaltılacak ve ekolojik dengeye zarar vermeden mücadele olanağı sağlayacak.

Diğer belediyelerin de işbirliği önemli;

Lapta ve çevresinin Kuzey Kıbrıs’ın en önemli orman alanlarından biri olduğunu hatırlatan Salih Güneş, Fırat Ataser’e çam kese böceğine karşı verdikleri mücadeleye duyarlılığı ve desteği için teşekkür etti. Prof. Dr. Özge Özden ise çam kese böceğinin ülkenin doğal varlıkları olan ormanlara büyük zararlar vereceğini hatırlatarak Fırat Ataser’e desteği için teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Özden, “Çam kese böceği ile entegre bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Biyolojik mücadele, mekanik savaş ve biyolojik insektisit uygulaması ise en etkili yöntemler olarak öne çıkıyor. Önemli olan doğal dengeyi koruyarak sürdürülebilir bir çözüm üretebilmektir. Bu noktada, pek çok kurumun iş birliği içerisinde olması da son derece önemli. Orman Dairesi ile imzaladığımız protokol sonrasında, Taşkent Doğa Parkı’nın da çam kese böceklerine karşı biyolojik mücadeleye destek vermesi bizleri mutlu etti. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin desteği de bu noktada çok kıymetli. Yerel yönetimler bizler için çok önemli” diyerek belediyelerle işbirliğinin arttırılması gerektiğini söyledi.