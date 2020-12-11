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KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL’i test etti

Kıbrıs’ın spor camiasını bir araya getiren etkinlikte Basketbol, Voleybol, Okçuluk, Masa Tenisi, Futbol Tenisi, Cimnastik, Kick Boks, Halter ve Vücut Geliştirme, Badminton, Avcılık, Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Wushu Muaythai ve Engelliler Spor federasyonlarının başkan ve temsilcileri, KKTC’nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL’i test etti.

Genel 11.12.2020, 10:30
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KKTC Spor Federasyonları Başkanları GÜNSEL’i test etti

Kıbrıs’ın spor camiasını bir araya getiren etkinlikte Basketbol, Voleybol, Okçuluk, Masa Tenisi, Futbol Tenisi, Cimnastik, Kick Boks, Halter ve Vücut Geliştirme, Badminton, Avcılık, Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Wushu Muaythai ve Engelliler Spor federasyonlarının başkan ve temsilcileri, KKTC’nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL’i test etti.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında gerçekleştirilen test sürüşü öncesinde, federasyon başkan ve temsilcileri GÜNSEL Ofis Müzesi’ni gezerek sergilenen eserleri inceledi. Ayrıca GÜNSEL Üretim Tesisleri’ni gezerek aracın üretim süreci hakkında bilgiler aldı. Sonrasında test sürüşünü gerçekleştiren federasyon başkanları, GÜNSEL’in performansı ve hissettirdikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, test sürüşünün ardından, tüm federasyon başkanları adına, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e iletilmek üzere, Günsel Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün’e plaket takdim etti.

“Konforlu ve iyi dizayn edilmiş bir araç kullandım”

Aracı oldukça hızlı bir şekilde kullandığını söyleyen Basketbol Federasyonu Başkanı Orhan Mevlit, “Çok keyifliydi, konforlu ve iyi dizayn edilmiş bir araç kullandım. Spor bir araba gibi hızlanabilmesinden çok etkilendim” dedi. GÜNSEL’i ülkemiz için büyük bir gurur olarak tanımlayan Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Wushu Muaythai Mali Sekreteri Master Öykü Ergin de aracın, sessiz, titreşimsiz ve konforlu sürüşünden etkilendiğini söyledi.

“Hem bireysel hem de ülke adına çok önemli bir ekonomik kazanç oluşturacak”

GÜNSEL’in performansını mükemmel olarak tanımlayan Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, çevre dostu bir araç olarak sağlayacağı yakıt tasarrufunun hem bireysel hem de ülke adına çok önemli bir ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir projenin kendi imkanlarımızla hayata geçmesinden çok etkilendiğini söyleyen Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ise böyle bir teknolojiyi üretebilen bir ülke konumuna gelmenin gurur verici olduğunu söyledi.

“Çalışan sayısının 1000’in üzerine çıkacak olması ülkem adına beni çok mutlu etti”

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise otomobilin sağlayacağı istihdam imkanına dikkat çekerek, “Seri üretime geçtiğinde çalışan sayısının 1000’in üzerine çıkacağını öğrenmek ülkem adına beni çok mutlu etti” dedi.

Halter ve Vücut Geliştirme Başkanı Ali Dahlameroğlu da Sürüş konforu ve performans açısından çok beğendiğini söyledi.

Aracın dışarıdan küçük görünmesine rağmen çok konforlu bir iç dizayna sahip olduğunu söyleyen Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, GÜNSEL’in iç ve dış tasarımını çok beğendiğini ifade etti.
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