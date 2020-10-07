KKTC'nin siyasete kurban giden hayalet kenti 'Kapalı Maraş' neden kapalı? İşte Kapalı Maraş'ın tarihi...

Bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu "Hayalet Şehir" Maraş, 46 yıldır terk edilmiş durumda. İşte KKTC'nin Hayalet Şehri'nin 'sır' dolu hikayesi!

Maraş veya Varoşa (Modern Yunanca: Βαρώσια, Varosia), Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi.

KAPALI MARAŞ'TAN GÖRÜNTÜLER:

Çoğu kişinin tatil amacıyla gittiği ada, 20 Temmuz 1974 tarihinde yaşanan Kıbrıs Harekatı'ndan sonra, birçok tarihi olaya ev sahipliği yapmak durumunda kalmıştır.

Bölgenin en popüler yerlerinden Gazimağusa şehrinde bulunan 'Kapalı' lakaplı Maraş kenti, Kıbrıs'ın en karanlık tarihini içinde barındırıyor.



1974'te İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Gazimağusa, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesinde bulunuyor.

İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunan bölgede, altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiş durumda.



Annan Planı'na göre kapalı Maraş'ın Rumların denetimine bırakılması planlanıyordu; ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türklerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafından reddedildi.

AKDENİZ'İN LAS VEGAS'I OLARAK BİLİNİYORDU

1970'li yılların başında Akdeniz Bölgesi'nin en gözde tatil noktalarından biri olan Maraş, Avrupa'nın milyoner iş adamlarına, dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaparken bir anda karanlığa bürünüp "Hayalet Şehir" olmaya terk edildi.

Maraş öyle popüler bir turizm merkeziydi ki, Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlü ismin de uğrak noktasıydı.

Zamanın durduğu şehir: 'Kapalı' Maraş!

1974 sabahından sonra hiç uyumayan şehir, o günden beri sessizliğe bürünmüş durumda.

Her şey en son haliyle

Harekat sonrası hiçbir şeye dokunulmamış durumda. Her şey bırakıldığı gibi, son haliyle duruyor.



Asker aileleri plajı kullanabiliyor

İçeride bulunan plajı, günümüzde yalnızca asker aileleri kullanabiliyor.Bölgede dönemin son teknolojisi bulunuyordu. Siyah beyaz televizyonlar, otomatik çamaşır makinaları, buzdolapları ve tüm elektronik aletlerin son teknolojisi kullanılıyordu.

Dünyaca ünlü isimlerin tatil mekanı

Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Marliyn Monroe ve dünyaca ünlü çok sayıda ismin tatillerde uğrak yeriydi. İngiliz Kraliyet ailesinin bölgede yaptığı Golden Sands Hotel, dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olarak anılır.

İçeride sayısız bina var

Şehirde 3000 iş yeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka, 2 spor tesisi, 45 otel, 60 apartman otel, 4469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise, mezarlık ve 8 okul bulunuyor.

Yatak sayısı Kıbrıs’ın tamamıyla eşit

Kent bir turizm kenti olduğu için çok sayıda otel vardı. Bölgede bulunan otellerdeki yatak sayısı, KKTC'deki toplam otel yatak sayısıyla neredeyse eşit.

25 yıl sonrasına rezerve

Harekat öncesi, hepsinin dolu olduğu söylenen otellerde 25 yıl sonrasına dahi rezervasyonlar bulunduğu iddia ediliyor.

Fotoğraf yasak!

Bölgeden yalnızca araçla geçilebildiğinden neredeyse herkes fotoğraf çekmeye yelteniyor. Ancak bölgeden herhangi bir kayıt almak yasak; fotoğraf ya da video çekemiyorsunuz.



Belirli bir hız sınırı var

Bölgeden araçla geçişlerde dahi belirli kurallar var; belirli bir hızın altına düşmeden ve arabayı durdurmadan gitmek zorundasınız.

Sadece askerler girebiliyor

Bölgeye yalnızca askerler ve birinci derecen akrabaları araçla girebiliyor. İçeride Askeri Ordu Evi bulunduğundan askerler ve aileleri buradaki plajı da kullanabiliyorlar.



Asker kontrolünde

Şimdi, kapalı bölgede sadece Türk Birliği ve Birleşmiş Milletlerin askerleri var. Sınır kapısında bekleyen askerler, kimsenin içeri girmesine izin vermiyor.

Bölgeye giriş yasak!

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasak. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler ise Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidemiyordu. 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmış durumda. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmıyor.

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 3 km uzunluğunda. Yani bir saatlik yürüme yolu.

Kentin kapalı alanı Kapalı Maraş'ın yüzölçümü, 4638 dönüm, 0 evlek 300 ayak kare'dir (6,212,907 metre kare). Yani aşağı yukarı Trabzon ili ile aynı büyüklükte bir alanı kaplıyor. Türkiye'nin Bayburt, Batman, Bilecik, Düzce gibi pek çok ilinden ise daha büyük bir kent.

Açık kısmı da var

Türkler tarafından 'Maraş' olarak anılan Varoşa kenti aslında tümüyle kapalı değil, açık olan bir kısmı da var.