KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun yeni başkanı Doç. Dr. Buket Baddal oldu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) bünyesinde çalışma grubu olarak faaliyet gösteren KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun yeni başkanı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Baddal oldu.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) çatısı altında faaliyet gösteren tüm çalışma gruplarının yeni dönem yönetimleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak yapılan genel kurullarla belirlendi. Bu kapsamda, KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nda yeni dönem yönetim kurulu da düzenlenen seçimli genel kurul ile oluşturuldu. Kurucu başkan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın aday olmadığı seçimde başkanlığa, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Baddal getirildi.

Platform genel sekreterliğine ise Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Ruh seçildi. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Meryem Güvenir ise platform yürütme kurulu üyeliğine seçildi.

KKTC Mikrobiyoloji Platformu, mikrobiyoloji camiasına yönelik çalışmalara devam edecek

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu, Türkiye ve KKTC’deki mikrobiyologlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek, birlikte bilimsel toplantılar ve eğitimler düzenleyerek mikrobiyoloji camiasının yapacağı öneri ve uyarıları topluma ileterek, toplumu doğru bilgilendirmeyi ve ülkede halk sağlığının korunmasını sağlamayı hedefliyor. Platformun COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışı ile birlikte gündeme gelen SARS-CoV-2 ve tanıda kullanılan testler ile ilgili 7-8 Eylül 2020 tarihlerinde KKTC’de gerçekleştirdiği “Uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi” ülkedeki bilim insanları tarafından yoğun ilgi görmüştü. 29 Mayıs 2020’de ise enfeksiyon hastalıklarının takip ve kontrolünde yenilikçi yöntemleri ele alan “Salgın Hastalıklar ve Matematiksel Modelleme: KKTC Deneyimi” seminerini Türkiye ve KKTC’den araştırıcıların katılımı ile gerçekleştirdi. 25-27 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan TMC 2020 Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda ise TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu “Bilimsel Verilerle KKTC’de COVID-19 Pandemisi” oturumu altında sunumlar yaparak ülkedeki son gelişmeleri bilim dünyası ile paylaştı. 2022 dönemi için KKTC’de birçok uygulamalı kurs, seminer ve panel planlayan TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu, yeni dönemde inovatif teknolojilerin enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanımına yönelik etkinlikler planlıyor.