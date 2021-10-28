KKTC kış saati uygulamasına geçiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 31 Ekim Pazar günü saatlerin bir saat geri alınması ile kış saati uygulamasına geçiliyor.

KKTC’de yaz saati uygulaması, 31 Ekim Pazar günü saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek. KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 98 Yaz Saati Yasası’nın 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yayınlamış olduğu İleri Saat Emirnamesi’nin bu hafta sonu sona erdiği belirtildi. Açıklamaya göre Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 23.03.2021 tarih ve E.S. (K-19 357-2021 sayılı karar uyarınca 28 Mart Pazar gününden itibaren yürürlükte olan yaz saati uygulamasına saatlerin bir saat geri alınmasıyla son verilecek ve 31 Ekim Pazar günü 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00’e ayarlanacak.

Yaz ve kış saati uygulaması

İlk kez Almanlar tarafından denenen yaz ve kış saati uygulaması, bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından uygulanmaya başlandı. Türkiye’de ise 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla kış saati uygulaması kaldırılarak, yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.