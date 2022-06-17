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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı

Halsizlik, öksürük, dizlerde güçsüzlük ve baygınlık hissi şikayetleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tedavi altına alındı.

Genel 17.06.2022, 20:20
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı

Halsizlik, öksürük, dizlerde güçsüzlük ve baygınlık hissi şikayetleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tedavi altına alındı.

İlk kontrolleri acil servis uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu tarafından yapılan Bakan Ertuğruloğlu, Nöroloji Uzmanı Dr. Neslihan Behrem Gayır tarafından nörolojik açıdan sağlıklı bulunarak, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisine yönlendirildi. Prof. Dr. Kaya Süer liderliğindeki ekip tarafından kontrolleri yapılan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun sol akciğer alt lobunda dinleme bulguları saptandı ve halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni teşhisi konuldu.

“Sayın Ertuğruloğlu’nun hastanemizdeki tedavisi üç gün sürecek”

Tedavisine başlanan Bakan Ertuğruloğlu’nun sağlık durumu ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen açıklamalarda bulundu. Ertuğruloğlu’nun tedavisine vakit kaybetmeden başlanıldığını söyleyen Prof. Dr. Yenen, Bakan Ertuğruloğlu’nun hastanedeki tedavisinin üç gün sürmesini beklediklerini belirtti. Prof. Dr. Yenen, “Üç günlük tedavinin ardından, taburcu etmeyi planladığımız Sayın Bakanımızın tedavisi, sonrasında evde devam edecek” açıklamasını yaptı.

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