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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona aşısı oldu
KKTC’de korona virüs aşılamasının başlaması kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, korona virüs aşısı oldu.
Genel 15.01.2021, 12:38
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KKTC’de korona virüs aşılamasının başlaması kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, korona virüs aşısı oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Türkiye’den özel ambulans uçak ile getirilen korona virüs aşıları ilk olarak devletin zirvesine yapıldı. Türkiye’den gönderilen ilk aşılar öncelik olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli başta olmak üzere üst protokole uygulanmaya başlandı. Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının gelmesiyle yarın da aşılamaya devam edilecek. Yarın devam edecek aşılamada aşılar halka vurulmaya başlanacak.
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