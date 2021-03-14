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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin setini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 1963-1968 yıllarında yaşananları anlatan ve çekimleri Gazimağusa’da devam eden TRT’de yayınlanacak olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin setini ziyaret etti.

Genel 14.03.2021, 19:37
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin setini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 1963-1968 yıllarında yaşananları anlatan ve çekimleri Gazimağusa’da devam eden TRT’de yayınlanacak olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin setini ziyaret etti.

Kıbrıs’ta 1963-1968 yıllarında yaşananları anlatan ve çekimleri Gazimağusa’da devam eden TRT’de yayınlanacak olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin seti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ziyaret edildi. Dizi çekimleri hakkında bilgi alan ve çekimleri izleyen Tatar, oyuncularla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Tatar, dizi ekibine teşekkür ederek, dizinin geniş bir kadro ve yaklaşık 150 kişilik bir oyuncu grubuyla çekildiğini belirtti.

“Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinin bütün dünyaya duyurulması açısından çok önemli bir çalışma”

Cumhurbaşkanı Tatar, dizinin esas hedefinin Türk kamuoyu olduğunu belirterek, “85 milyonluk Türkiye’ye bu diziyi izlettirmek için olağanüstü bir çaba ve TRT’nin ortaya koyduğu irade ve büyük bir bütçe. Böyle ekonomik sıkıntıların olduğun bir dönemde böyle bir bütçenin diziye ayrılmasını olumlu olarak karşılıyorum. Bir bakıma Türkiye’nin bu meseleye verdiği değer ve önem itibarıyla böyle bir çalışmanın burada oluyor olması Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinin hem Türkiye hem bütün dünyaya duyurulması açısından çok önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün mücadelesini ve haklılığını propaganda ve medya aracılığıyla yıllardır dünyaya duyurmaya çalıştığını ifade ederek, televizyon dizisi aracılığıyla Kıbrıs Türk halkının o günlerde karşı karşıya kaldığı sıkıntı, vahşet, soykırım, Rum-Yunan ikilisi ve EOKA’cıların Kıbrıs Türküne uyguladıkları terörün nakledilmesiyle çok önemli mesajlar verileceğini vurguladı. Dizinin ilk bölümünün Mart ayı sonunda hazır olacağı bilgisini aldığını kaydeden Tatar, ilk etapta 26 bölüm yayınlanacağını kaydetti. Dizinin 1963-1968 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıları ekrana getirdiğini ifade eden Tatar, büyük bir emek verilerek çekilen dizinin Türk kamuoyunda izlenmesi temennisinde bulundu. Tatar, dizinin 85 ülkede de izlenebileceğini kaydetti.

“5+1 öncesinde yayına girecek olması bize güç vermektedir”

Kıbrıs görüşmelerinin gündemde olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 toplantısına gitmek için çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve bütün dünyanın gözünün Kıbrıs’ta olduğunu belirterek, “Bizim burada söyleyeceğimiz Kıbrıs Türk halkının yıllardan beridir verdiği mücadele haklılık temelinde yani egemen eşitliğe dayalı, iki devletin iş birliği şeklinde bir anlaşma zemini arayışı içerisinde olacağımız. Bu dizinin bu zamanda çekiliyor olması ve 5+1 öncesinde yayına girecek olması o bakımdan da bize güç vermektedir” dedi.

“Türkiye bu ülkenin ana vatanıdır”

Tatar, Kıbrıs Türkünün gönlünün ve yüreğinin Türkiye ile bir olduğunu vurgulayarak, “Türkiye bu ülkenin ana vatanıdır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olmuştur. Bu hep böyle olmuştur. Özellikle o yıllarda da. Dizide de muhakkak göreceğiz. Hiçbir zaman Türkiye, Kıbrıs Türkünü yalnız bırakmamıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün güveneceği, dayanacağı tek ülkenin garantörü, ana vatanı ve aynı zamanda da bin 900 kilometre sahil şeridiyle bölgenin en büyük ülkesi olan Türkiye olduğunu, Türkiye’nin bu sebeplerle garantör olarak Kıbrıs meselesinin içerisinde olduğunu kaydetti. Dizinin Kıbrıs Türk halkı adına önemli mesajlar vereceğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının adadaki güvenliğinin ancak Türkiye’nin garantörlüğüyle sağlanacağını ifade etti. Tatar, Kıbrıs Türkünün 1960 yılında iyi niyetle bir takım anlaşmalara imza attığını ancak hemen ardından 1963’te “Kanlı Noel” ile başlayan saldırıların Kıbrıs Türkünü yaşadığı topraklardan yok etme noktasına ve Kıbrıs Türk halkının büyük bir soykırımla karşı karşıya geldiğini, dizide bunların da görüleceğini ifade etti.

“Geçmişi ve tarihi bilmek önemli”

Tatar, Kıbrıs’ta yaşananlar ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı olayların dizi aracılığıyla tüm dünyaya aktarılacak olmasının önemini vurguladı. Tatar, Kıbrıs’ta doğru bir anlaşma zemininin ortaya çıkması için geçmişi ve tarihi bilmenin önemli olduğunu kaydetti. Tatar, “Bu işler hata kaldırmaz, hatayı yaptığınız zaman yıllar geçer çok büyük pişmanlıklar ortaya çıkar. Bunun için geçmişten aldığımız dersle bundan sonra yapacağımız anlaşmanın sağlam olması lazım, sürdürülebilir olması lazım, kalıcı olabilmesi, adil olması lazım ve en önemlisi Kıbrıs Türk halkının güvenliğini de içerebilmesi lazım. Bütün bunları değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs önemli bir süreçten geçiyor

Tatar, Kıbrıs’ın artık yerel bir konu olmaktan çıkıp dünya devletlerinin de rol almaya çalıştığı bir bölge halini aldığını, petrol ve doğalgaz kaynakları ile stratejik boyutuyla çok önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Tatar, “Tarihe baktığımızda; buradaki hak, çıkar ve menfaatlerimizin, ulusal pozisyonumuzun güvenliğimizin korunması bakımından çok sağlam, geçmişten ders alarak yapılacak olan bir anlaşmanın önemli olduğu çok da dikkatli olmamız gerektiği mesajı verilmektedir” dedi.
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