KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek tank atış alanında faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek tank atış alanında faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Birliklerin tertip ve düzeninden dolayı Komutanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçiklerle yemek yiyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada’daki varlığından duydukları memnuniyeti ifade etti.