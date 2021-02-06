Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe’nin komşuları konuştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan Nurcan Serçe isimli kadının çocukları konuştu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe’nin kızı N.B’ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine Nurcan Serçe gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin adliyedeki işlemleri sürerken, Nurcan Serçe’nin komşuları İHA muhabirine konuştu.

Serçe’nin evinden gürültü seslerini hiç duymadığını söyleyen Oğuz Yılmaz, “4 aydır burada yaşıyorum. Durumu öğrenince şaşırdım. Yan komşusuydum. Çocuk sesleri geliyordu ama şiddet sesi gelmedi. Bize karşı iyi bir insandı ama ben de sosyal medyadan gördüm” dedi.

Görüntüleri görünce komşusunun olduğuna inanmadığını belirten bir komşu ise, “Ben komşusuyum. 5-6 aydır burada yaşıyorum. Çocuklarıyla da ilgilenen bir kadındı. Gayet güzel ilgileniyordu. Sosyal medyada paylaşılanları söylediler. Ben inanmadım” diye konuştu.

“Dövme, ağlama sesleri hiç duymadık”

Bülent Kaya isimli vatandaş ise Serçe’nin çocuklarını dövdüğünü daha önce duymadığını, görüntüleri görünce şaşırdığını belirterek, “Dövme, ağlama sesleri hiç duymadık. Biz denk gelmedik” şeklinde konuştu.