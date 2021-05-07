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Kızıltepe’de gökyüzündeki sıralı ışıklar görenleri şaşırttı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gökyüzünde sıralı şekildeki ışıklar görenleri şaşırttı.

Genel 07.05.2021, 21:53
Kızıltepe’de gökyüzündeki sıralı ışıklar görenleri şaşırttı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gökyüzünde sıralı şekildeki ışıklar görenleri şaşırttı.

Akşam saatlerinde Kızıltepe’nin çeşitli köylerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde çok sayıda ışık görüldü. Gökyüzünde beliren ışıklar vatandaşları hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ışıkları teşbih tanesine benzetti. Şaşkınlığını ‘Kızıltepe’de tuhaf görüntü’ olarak anlatan Barnas Çobanoğlu, “Saat 20.58 itibarıyla Akziyaret tarafında gökyüzünde şöyle bir görüntüyü tanık olduk. Çözemediğimiz bu görüntüyü bilen varsa açıklama yapabilir. Olay yaklaşık iki dakika sürdü” dedi.
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