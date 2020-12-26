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Kızılırmak’ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi
Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçmekten olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi.
Genel 26.12.2020, 13:46
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Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçmekten olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi.Tüm Türkiye’de dün akşam saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri polis ekipleri ekmek atarak besledi. Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekler, polis ekiplerin ekmek atmasıyla birlikte oluşturdukları görsel şölen ise drone ile görüntülendi.
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