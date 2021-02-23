Kızılcahamam’da Hocalı katliamı şehitleri anıldı

Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından yapılan Hocalı Özel Anıt Müzesi’nde, Hocalı katliamının 29. yılı ve Hocalı Şehitleri’ni Anma Programı düzenlendi.

Kızılcahamam Hocalı Özel Anıt Müzesi’nde yapılan programa, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Üniversitesi Rektörü Nejdet Ünüvar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam M.Y.O. Müdüresi Seyhan Akıska, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, belediye meclis üyeleri, kamu kurum kuruluşları müdürleri, STK Başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“Bugün zulme maruz kaldığımız gün”

Anma programında açılış konuşmasını yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Bugün acılı, kederli, yaslı günümüz. Bugün zulme maruz kaldığımız gün. Bundan 29 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü, iki saat içerisinde Ermeni silahlı güçlerince vahşice katledilmiştir. Sadece Türk oldukları için bu zulme bu kıyıma maruz bırakılan soydaşlarımızı anmak, onların acısını hatırlamak ve tarihten de ibret alarak milletimize istikamet çizmek noktasında bugün burada bir araya gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“Ne mutlu bizlere ki böyle güzel bir kardeşliğe sahibiz”

Azerbaycan ile olan birlik ve beraberliğin altını çizen Başkan Acar, “Kahraman Türk milletinin, kahraman ordularımızın her zaman gereğini yapacağı çok yakın bir zaman önce bir kez daha tüm dünyaya net bir şekilde gösterilmiştir. 44 gün süren mücadele neticesinde Ermenistan işgalinde bulunan Karabağ toprakları kurtarılarak bir zulme daha son verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ’İki Devlet, Tek Millet’ olmanın gereğiyle hareket ederek, birlik ve beraberliğini bozmadan her zaman birlikte hareket etmeye ve bu onurlu mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Ne mutlu bizlere ki böyle güzel bir kardeşliğe sahibiz. Ne mutlu bize ki bir aradayız, omuz omuzayız. Kardeşliğimizi, birliğimizi Rabbim bozmasın inşallah” ifadelerini kullandı.

Başkan Acar konuşmasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hocalı ve Kızılcahamam atılan imza ile kardeş şehir oldu. Azerbaycan ve Türkiye’nin dillere destan kardeşliğini pekiştirmek, ayrıca yıllardır ilçemizde gerçekleştirilen bu törenleri bir nebze daha anlamlı kılmak adına büyük önem taşıdığını hissettiğim bu kardeşlik anlaşmasının tekrar hem Hocalı’mıza, hem de ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konuşmamın sonunda Hocalı’da kaybettiğimiz soydaşlarımızı, geçtiğimiz günlerde hain PKK terör örgütünün Gara’da acımasızca şehit ettiği şehitlerimizi ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu törende bizlerle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından katılımcılar Hocalı Özel Anıtı’na karanfil bırakıp, Hocalı Müzesi’ni ziyaret etti. Program hatıra defterine yazılan anılar ile devam etti.