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Kızılcahamam’da bir markette yangın çıktı
ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE BİR MARKETTE YANGIN MEYDANA GELDİ.
Genel 09.10.2020, 09:30
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir markette yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem caddesi üzerinde bulunan bir marketin buzdolabı arızalanması ve elektrik aksamında oluşan yanma nedeniyle yangın çıktı.. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı olmaz iken maddi hasar meydana geldi.
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