Kızılay’ın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan Kızılhaçı’na teslim edildi

Covid-19’un pençesinde yaşam mücadelesi veren Hindistan halkına destek olmak için iki kargo uçağı dolusu tıbbi malzemeyi Ankara Etimesgut Havaalanından gönderen Kızılay, başkent Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havaalanında malzemeleri Hindistan Kızılhaçı’na teslim etti.

Bir yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan’a Kızılay’dan oksijen tüpü, ilaç ve tıbbi malzeme desteği gelmişti. Pandeminin başından bu yana toplam vaka sayısının 27,2 milyon olduğu ve hayatını kaybeden insanların sayısının da 300 bini aştığı Hindistan’da yaşam mücadelesi veren halk için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Kızılay ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan oksijen tüpleri, oksijen jeneratörleri, solunum cihazları, ilaç ve çeşitli tıbbi malzemeler Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki A 400M tipi nakliye uçağı aracılığıyla Hindistan’a sevk edilmişti.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’ın da katılımıyla Hindistan’a uğurlanan uçaklar başkent Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’na ulaştı. Havaalanında ekipleri karşılayan Türkiye’nin Hindistan Büyükelçisi Fırat Sunel, ülkede durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını ve Kızılay’ın desteğinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu vurguladı. Pandeminin başından bu yana 46 ülkeye 26 milyon TL değerinde insani yardım malzemesini gönderen Kızılay, karşılamanın ardından üzerinde Türkçe, Hintçe ve İngilizce Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü bulunan ve “Türkiye’den Hindistan halkına sevgilerle” yazan kolileri Hindistan Kızılhaçı görevlilerine teslim etti.