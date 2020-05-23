Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

Kızılay’dan Roman vatandaşlara gıda yardımı

CEMAL BEKLE, KIZILAY İLE YARDIM PROGRAMINA KATILDI1

Kızılay’dan Roman vatandaşlara gıda yardımı

CEMAL BEKLE, KIZILAY İLE YARDIM PROGRAMINA KATILDI1

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:07
7 Okunma
Kızılay’dan Roman vatandaşlara gıda yardımı

Türk Kızılayı İzmir Şubesi, Urla ilçesinde Ramazan’ın son günlerinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan Roman vatandaşlara gıda malzemesi dağıttı. Dağıtıma, Roman milletvekilleri AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı.

Türk Kızılay’ı İzmir Şubesi, Ramazan ayı yardımları ve korona virüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmayan vatandaşların beslenme ihtiyacını gidermek adına bağışçıların desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Ramazan Bayramı ve dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce dar gelirli vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen Kızılay ekipleri, Urla Sanayi mevkiinde yaşamlarını sürdüren Roman vatandaşlara yaklaşık 100 koli gıda malzemesi dağıttı. Urla’daki dağıtıma TBMM’de Roman vatandaşları temsil eden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Urla Kaymakamı Önder Can ve AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart katıldı. Türk Kızılay’ının kuruluşundan bugüne mazlumların sıkıntılarını gideren bir kurum olduğunu ifade eden şube başkanı Kerem Baykalmış, amaçlarının kendilerine emanet edilen gıda ve giyim malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğuna dikkat çekti.

"Yoksulluk siyaset üstü bir şeydir"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise “Küresel olarak dünyada hayat akışını etkileyen Covid 19 salgını, ülkemizde de tüm toplumumuzu etkilediği gibi, gündelik işlerde ve müzisyenlik yaparak hayatını idame etmeye çalışan Roman vatandaşlarımızı da etkiledi. Bu sürecin başladığı günden itibaren bu hastalık bize de bulaşır endişesi taşımadan sahadayız. Neredeyse sokak sokak yapılan yardım faaliyetlerine katılarak vatandaşlarımızın yanında oldum. Devletimiz de valilik ve kaymakamlıklar aracılığı ile yaptığı yardımlarla süreci çok iyi yönetti. Ayrıca ülkemizin en güzide yardım kuruluşu Kızılay da ülkemizde sivil toplum alanında yapılan yardımlarda her zamanki gibi başı çekti. Bu süreç bize bir kere daha gösterdi ki; birlik, beraberlik ruhu ile aşamayacağımız engel yok. Buradan altını çizerek söylüyorum; yoksulluk siyaset üstü bir şeydir. Bizim mücadelemiz yoksullukladır. Son olarak Roman vatandaşlarımızın her zaman yanında yer alan Kızılay’a ve Kızılay’ımızın İzmir şube başkanı Kerem Baykalmış’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu
Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu
Bakırcılık Erzurum’da yaşatılmaya çalışılıyor
Bakırcılık Erzurum’da yaşatılmaya çalışılıyor
Çay toplamak için Rize’ye gelenlere Korona virüs testi yapılıyor
Çay toplamak için Rize’ye gelenlere Korona virüs testi yapılıyor
AK Parti Meclis Üyesi Şahin, trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti Meclis Üyesi Şahin, trafik kazasında hayatını kaybetti
İstanbul’da jandarma ekipleri bayram sınırlamasında denetimlere başladı
İstanbul’da jandarma ekipleri bayram sınırlamasında denetimlere başladı
Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine 'toplu poliçe indirimi' fırsatı
Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine 'toplu poliçe indirimi' fırsatı
5 yaşındaki Türk çocuğu Eren, Amerika'nın üstün zekalılar okulunda birinci oldu
5 yaşındaki Türk çocuğu Eren, Amerika'nın üstün zekalılar okulunda birinci oldu
Kıbrıs’ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Kıbrıs’ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’a hizmet için çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’a hizmet için çalışıyor
Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da
Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da
Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu
Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu
Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu
Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu
Elazığ’da kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Elazığ’da kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak
Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI| 22 MAYIS 2020 Resimli 2020 Cuma WhatsApp Smsleri| En Yeni Resimli Cuma Mesajları!
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI| 22 MAYIS 2020 Resimli 2020 Cuma WhatsApp Smsleri| En Yeni Resimli Cuma Mesajları!

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim