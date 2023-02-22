Kızılay mobil sağlık ekiplerinin lokasyonları güncellendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Kızılay, hastaneye ulaşma imkanı olmayan kişiler için birinci basamak sağlık hizmeti sunmak üzere 6 ilde hizmet veren 6 mobil sağlık aracıyla afetzedelere sağlık hizmeti sunuyor.

10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, yaptığı birçok yardımın yanında sağlık alanında da faaliyetlerine devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren profesyonel ve gönüllü kadrosu ile yaraları sarmak için çalışan Kızılay ekipleri mobil sağlık araçlarıyla da hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için yardım sağlıyor.

Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 İl’de hizmet veren 6 mobil sağlık aracı sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmet sunuyor.

Kızılay mobil sağlık hizmet noktaları

Kahramanmaraş: Alembey, Çiçek, Akveren köyleri (Elbistan)

Hatay: Narlıca Mahallesi

Adıyaman: Şambayat

Gaziantep: Nogaylar, Naimler, Yaylacık köyleri (Nurdağ)

Malatya: KYK Yurdu Arkası Çadırkent

Osmaniye: Çolaklı, Kalecik, Artlıtaş köyleri

Kızılay mobil sağlık araçları bölgede 7 farklı branşta uzman hekim, 7 halk sağlığı uzmanı, 7 psikolog, 7 röntgen teknisyeni ile görev yaparken bunlara ek olarak 5 hekim, 7 psikolog, 7 halk sağlığı uzmanı Kızılay gönüllüsü olarak afetzedelere sağlık hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.