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Kızılay her gün 3 bin Somalili yetimi doyuruyor

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Somali’yi ziyaret ederek Kızılay’ın yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Dr. Kerem Kınık, Kızılay tarafından desteklenen El-Beşir Kör ve Sağırlar Okulu’na yaptığı ziyarette ise okulun bundan sonra tüm eğitim ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılanacağını bildirdi. Kınık, her gün 3 bin kişi için yemek üreten aşevinde ise o günün yemeğinin hazırlanmasına destek verirken, ziyaret sırasında görme engelli Muhammed Nur Ali’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim ise hayranlık uyandırdı.

Genel 02.02.2021, 12:42
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Kızılay her gün 3 bin Somalili yetimi doyuruyor

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Somali’yi ziyaret ederek Kızılay’ın yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Dr. Kerem Kınık, Kızılay tarafından desteklenen El-Beşir Kör ve Sağırlar Okulu’na yaptığı ziyarette ise okulun bundan sonra tüm eğitim ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılanacağını bildirdi. Kınık, her gün 3 bin kişi için yemek üreten aşevinde ise o günün yemeğinin hazırlanmasına destek verirken, ziyaret sırasında görme engelli Muhammed Nur Ali’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim ise hayranlık uyandırdı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Somali’ye yaptığı inceleme ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Kızılay’ın Somali Delegasyonunu ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Kerem Kınık, her gün 3 bin kişi için yemek üreten aşevinde ise o günün yemeğinin hazırlanmasına destek verdi. Aşevinin Türkiye’deki hayırseverlerin destekleri ile her gün 3 bin kişi için yemek çıkardığını aktaran Dr. Kerem Kınık, “Günlük 3 bin kişiye burada yemek çıkıyor. Bugünkü menümüzde etli pilavımız var. Safranlı, karanfilli pilavımız. Üzerine sotelenmiş sebzelerimiz var. Bunlar ağırlıklı olarak yetimhanelere, hastanelere, okullara ve buradaki iç göçmen kamplarına gönderiliyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu yemeklerimizi çıkartıyoruz. Burada gerçekten açlık, kıtlık, yoksulluk devam ediyor. Buranın devlet düzeni tekrar normale dönünceye kadar, insanlar onurlu bir şekilde hayatlarını kazanıp idame ettirebilecekleri döneme kadar destek olmak durumundayız” diye konuştu.

Görme engelli çocuktan Kur’an-ı Kerim tilaveti

İnceleme gezisini El Beşir Kör ve Sağırlar Okulunda sürdüren Dr. Kerem Kınık, okulun yemek ihtiyacının Kızılay tarafından karşılandığını hatırlatarak, bundan sonra eğitimle ilgili tüm ihtiyaçların Kızılay tarafından karşılanması talimatını verdi. Okuldaki çocuklara “Sizin methinizi çok duyduk, sizi çok iyi tanıyoruz. Sizin ne kadar akıllı ne kadar zeki ve çalışkan olduğunuzu hep duyduk. El Beşir’in ismi sadece Türkiye’de değil, Türkiye dışında da çok biliniyor artık. Türkiye’deki destekçilerimiz, size destek veren bağış yapan bağışçılarımız size çok selam söylediler” diye seslendi. Okul ziyareti sırasında Kiril Alfabesi ile yazılmış Kur’an-ı Kerim’den bölümler okuyan 16 yaşındaki görme engelli Muhammed Nur Ali ise hayranlık uyandırdı.

Somali’deki sosyal yardım ağı genişliyor

Mazlum coğrafyalarda faaliyetlerini yürüten Kızılay, çocukların eşit koşullara sahip olabilmeleri adına çeşitli projeler yürütüyor. Bu doğrultuda bölgede incelemelerde bulunan Genel Başkan Kınık, Kızılay’ın bizzat desteklediği El Beşir Kör ve Sağırlar Okulu’nu ziyaret ederek görme ve işitme engelli çocuklar ve gençlerle bir araya geldi ve okulda eğitim alan çocukların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinledi.

Yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da farklı noktalarda kurduğu aşevleriyle yardıma muhtaç kişilerin günlük beslenme ihtiyacını karşılayan Kızılay, sosyal yardım ağını her geçen gün genişletiyor. Somali’nin başkenti Mogadişu’da Kızılay’ın açmış olduğu ve günlük 3 bin yetim ile ihtiyaç sahibine beslenme desteği veren aşevini ziyaret eden Genel Başkan Kınık, yetimlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Mogadişu Merkez Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadınlar için dikiş atölyelerinin devam ettirilmesine yönelik Somali Adalet Bakanlığı ile iş birliği protokolünün altına imza atan Kızılay, protokolle cezaevindeki mahkumların sosyal hayata katılımlarının arttırılmasını hedefliyor.

“Kardeşin kardeşe yaptığı iyiliğin teşekkürü olmaz”

İki günlük Somali ziyaretini, Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde konuşmacı olarak katıldığı “2011 Doğu Afrika Krizi ve Yardımların Somali Cephesi” konulu konferansla tamamlayan Genel Başkan Kınık, “Bizim bilinen ilişki tarihimiz 600 yılı aşkın. Bu topraklarda özgür yaşanılması için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Kardeşin kardeşe yaptığı iyiliğin teşekkürü olmaz. Somali de bunlardan bir tanesi. Somali’ye sadece 2011 yılında Türkiye’den 200 milyon dolar değerinde yardım geldi. O günden beri 2-3 milyar doları aşan yardımlar bu topraklara ulaştı. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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