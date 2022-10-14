Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır”

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, maden kazası sonrası olası ihtiyaç için Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kan ürünleri ve plazma sevkleri yapıldığını, şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Maden kazası sonrası olası ihtiyaç için Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine ilave kan trünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.