Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde çocuklar için iftar ve iftariyelik dağıttı

Yetim çocuklara yönelik farkındalığın artması için her yıl Ramazan ayının 15. gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü’nde Kızılay, yurt içi ve yurt dışında yetimhanelerde, Sevgi Evlerinde ve kamplarda kalan çocuklar için iftar ve iftariyelik dağıttı.

Her yıl Ramazan ayının 15. gününde yetim çocukların dünya gündemindeki farkındalığının artması için çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü kapsamında yurt içi ve yurt dışında iftar yemeği dağıtan Kızılay, yetim çocukların yüzlerinde bir gülümseme bıraktı.

Yetim çocuklara iftar sürprizi

Ramazan ayı boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon lira değerinde yardım ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde yurt içi ve yurt dışındaki yetim çocukları da unutmadı. Kızılay, Türkiye genelinde bulunan 26 aşevinde pişen sıcak iftar yemeklerini ve iftariyelikleri ülke genelinde Sevgi Evlerinde kalan yetim çocuklara ulaştırdı.

Yurt dışında ise pandemi sebebiyle Afganistan, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, KKTC, Senegal, Somali ve Sudan’da toplam 4 bin 482 yetim çocuğa iftar verebilen Kızılay, çocuklar için içerisinde etli pilav, tavuk güveç, hamburger, patates, kavurma, mercimek, bakla, yoğurt, salata, meyve, hurma, şekerleme ve içecek bulunan çeşitli menüler hazırladı.

Dünya genelinde yetim sayısı 140 milyondan fazla

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun 2,2 milyarını oluşturan çocuklar arasında yetimlerin sayısı 140 milyondan fazla olduğu belirlendi. Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Mali, Sudan, Filistin, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Kenya, Nijerya, Yemen, Myanmar ve Cezayir gibi ülkelerdeki yetimlerin sayısının ise tüm dünyadaki yetimlerin üçte birine tekabül ettiği belirtildi.

İnsani yardım faaliyetlerinde çocukların ve yetimlerin zarar görebilirliğini azaltmak için özel çalışmalar yürüten Kızılay, içerisinde okuldan oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçların giderildiği kompleksler inşa ederek yalnızca Dünya Yetimler Gününde değil tüm yıl boyunca çocuklara beslenme, giyim, kırtasiye gibi yardımları ulaştırıyor ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan sanat ve spor gibi terapi çalışmaları için de gerekli ekipmanları tedarik ediyor.