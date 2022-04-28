Kızılay aracını kirli gören Fatma Teyze’nin hareketi duygulandırdı

Bilecik’te Ramazan ayı nedeniyle köy köy erzak dağıtmak için Kızılay ekibini gören Fatma Başaran, hemen eline bir fırça bir de hortum alarak kirlenen araçlarını yıkamaya başladı. Yaşlı kadını elinde fırçayla araçlarını temizlerken gören Kızılay ekibi duygu dolu anlar yaşadı.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun ve ekibi Ramazan ayı nedeniyle kent genelinde 300 aileye Ramazan kolisi ve konserve dağıttı. Bu dağıtımlar sırasın Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi Sarmaşık Mahallesine giden ekipler araçlar mahalle meydanına park etti. Ekibin canla başla ihtiyaç sahibi evlere tek tek sıcakta erzak dağıttıklarını gören Fatma teyze hemen eline bir hortum bir de fırça alarak ekibin kirlenen aracını yıkamaya başladı. Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun ve ekibi bu anı gördükten sonra gözyaşlarına hakim olamadılar. Uzun, yaşlı teyzenin elini öperek, "Bu gün Fatma Başaran teyzemiz bizleri duygulandırdı. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu kareyi gördüğümüzde ise benim ve ekibimin Ramazan ayı boyunca tüm yorgunluklarımız bitti. Allah ondan razı olsun" dedi.