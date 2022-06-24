Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü Özer: “Yangın kontrol altına alınana kadar bölgedeki çalışmalar sürecek"

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangını bölgesinde 24 saat esasına göre çalışıldığını vurgulayan Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, afet uzmanları ve gönüllülerle sahada olmaya devam edileceğini söyledi.

Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü, İzmir Afet Müdahale Merkezi, Ankara Afet Müdahale Merkezi, Milas, Aydın, İzmir Şubesi ile Kızılay Lojistik Grubundan afet müdahale araçları ve uzman personel ile gönüllüleri afet bölgesine sevk eden Kızılay’ın sahadaki çalışmaları sürüyor.

Afet uzmanları ve gönüllüleriyle bölgede sıcak yemek, çorba, kumanya, ekmek, ikram malzemesi, içecek ve su desteğinde bulunan Kızılay ekipleri, sabit noktalara gelemeyen çalışanlara da mobil ekipleriyle gıda malzemeleri ulaştırıyor. Türkiye Afet Müdahale Planlamasına göre afetlerde beslenme hizmetlerinin sorumlusu olan Kızılay, Marmaris yangınında da her öğün için 3 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkartarak görevini yerine getiriyor. Öte yandan, Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, yangın bölgesinde yapılan çalışmaları anlattı. Özer, bölgedeki ekiplerin 7/24 esasına dayalı olarak çalıştığını vurguladı. Özer ayrıca, “Kızılay, yangın kontrol altına alınana kadar bölgedeki çalışmalarını yürütmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.