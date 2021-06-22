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Kızgın at Floransa’nın ünlü meydanını birbirine kattı

İtalya’da Floransa kentinin tarihi Signoria Meydanı’nda turistik fayton çeken bir at kontrolden çıktı ve İçişleri Bakanı konvoyuna ait araçlara da zarar vererek meydanı birbirine kattı.

Genel 22.06.2021, 09:52
Kızgın at Floransa’nın ünlü meydanını birbirine kattı

İtalya’da Floransa kentinin tarihi Signoria Meydanı’nda turistik fayton çeken bir at kontrolden çıktı ve İçişleri Bakanı konvoyuna ait araçlara da zarar vererek meydanı birbirine kattı.

İtalya’da Floransa kentinin tarihi Signoria Meydanı’nda kontrolden çıkan at meydanı birbirine kattı. Heykelleri nedeniyle açık hava müzesi olarak anılan meydanda seyisin kontrolünden çıkarak Loggia dei Lanzi’ye doğru koşan at, çevredeki insanların panikle kaçışmasına neden oldu. Faytonla beraber hızla koşan at, o sırada orada bulunan İçişleri Bakanı Lamorgese’nin konvoyuna ait araçların arasından geçerken araçlara zarar verdi. Araçların arasında sıkışan faytondan kurtulan at, Loggia dei Lanzi’de bir süre sonra sakinleştirildi.

Atın paniklemesi nedeniyle yaşanan olayda yaralanan olmadı ve meydanda bulanan heykeller zarar görmedi.
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