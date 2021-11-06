Kız Kulesi’nin sisle ahengi görenleri mest etti

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi beyaz sis içerisinde adeta kayboldu. Vatandaşlar sis içerisinde kaybolan Kız Kulesini ve İstanbul boğazını fotoğraflamak için Üsküdar sahiline gitti. Sisler içerisinde kaybolan Kız Kulesi havadan görüntülendi.

İstanbul’da geçtiğimiz günün akşam saatlerinde olduğu gibi bugün sabahın erken saatlerinde de yoğun sis etkili oldu. Üsküdar’da da sisin oldukça yoğun olduğu gözlendi. Yoğun sis nedeniyle trafikta görüş mesafesi oldukça kısaldı. Öte yandan sisin hakim olduğu İstanbul boğazı ve Üsküdar sahili kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz sis içerisinde kalan Kız Kulesi adeta kayboldu. Vatandaşlar sis içerisinde kalan İstanbul Boğazını ve Kız Kulesini fotoğraflamak için sabah erken saatlere rağmen Üsküdar sahiline geldi. Sisin İstanbul Boğazı ve Kız Kulesi ile oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Kimisi sisin inmesiyle eşsis bir manzara oluşturan İstanbul boğazını fotoğraflarken kimisi de denizden balık tuttu.

“Sislerin arasında yürüyüş yapmak çok güzel”

Üsküdar’da yürüyüş yapan Necati kamacı, “Üsküdar’da bu gün çok güzel bir atmosfer var. Sahilde sislerin içinde yürüyüş yapmak çok güzel. Karşıyı izlemek deniz kenarında yürümek çok güzel” diye konuştu.

“Sis çok rastladığımız bir hava durumu değil”

Fotoğrafçı İrfan kızılkaya, “ İstanbulda çok farklı bir gün yaşıyoruz. İstanbul’da sis çok sık görülen bir hava durumu değil. Bizde fotoğraf makinelerimiz ile gelerek bu anı fotoğraflamak istedik. Güzel fotoğraflar ortaya çıktı”diye konuştu.