banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Vampir yarasa Mersinlileri korkuttu
Vampir yarasa Mersinlileri korkuttu
Almanya'nın covid-19 savaşı...
Almanya'nın covid-19 savaşı...
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu

Kız kardeşleri deprem ayırdı

İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREMDE ENKAZ ALTINDAN 58 SAAT SONRA YARALI OLARAK KURTARILAN 14 YAŞINDAKİ İDİL ŞİRİN’İN KARDEŞİ İPEK ŞİRİN’İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI. (FOTOĞRAFTA İPEK ŞİRİN SOLDA, İDİL ŞİRİN SAĞDA)

Genel 02.11.2020, 03:15
2
Kız kardeşleri deprem ayırdı

İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan İdil Şirin için yakınlarının hastane içerisinde bekleyişi devam ederken, kardeşi İpek Şirin’in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P