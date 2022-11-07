Kız Kardeşim Projesi girişimci kadınlara desteğini ikiye katladı

Kız Kardeşim Projesi Üçüncü Hibe Programı çerçevesinde, hibe almaya hak kazanan girişimci kadınlar, düzenlenen törenle açıklandı. Bu yıl hibe verilen girişimci kadın sayısı ve hibe miktarı iki kat artırıldı. 60 girişimci kadına 50 biner TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL’lik destek sağlandı.

Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek yürütülen Kız Kardeşim Projesi hibe programı çerçevesinde bugüne kadar 101 girişimci kadına, işlerini büyütmeleri amacıyla destek olundu. Proje çerçevesinde bugüne kadar 450 binin üzerinde kadına eğitim, hibe programları ve ilham buluşmaları ile ulaşıldı.

Hibe programı yeni sektörlerle genişletildi

2022 yılı Hibe Programı 4 aşama halinde gerçekleştirildi. İmalat, yeme ve içme, bilgi ve iletişim, konaklama sektörlerini içine alacak şekilde genişletilen programda, online başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Bu sürecin ardından bölgesel mülakatlar gerçekleştirildi. Bölgesel mülakatı başarıyla geçen girişimci kadınlar Hibe Programı Eğitim Kampı’na katılarak kamp müfredatlarını içeren eğitimler aldı. Final değerlendirmelerini başarıyla tamamlayan 60 girişimci kadın, iş geliştirme hibesiyle desteklendi ve projenin finansal kurum ortağı olan Akbank’ın avantajlı destek paketlerinden yararlanmaya hak kazandı.

“Kız kardeşim projesiyle bugüne kadar 450 bin kız kardeşimize ulaştık”

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Coca-Cola Türkiye olarak yedi yıldır projeye kesintisiz destek vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Karaca, “Çok mutluyuz. 7 yıldır Kız Kardeşim projesi devam ediyor. Paydaşlarımızla, ortaklarımızla birlikte devam ediyoruz. Bugün burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve tüm projeyi yönetmemizi sağlayan Habitatla birlikteydik. Kız kardeşim projesiyle bugüne kadar 450 bin kız kardeşimize ulaştık. Tüm hedefleri kırıyoruz. Ben her zaman kadınların olduğu yerde zaten hedeflerin kırılacağını ve çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum. O yüzden bizim için çok keyifli bir gün. Hibe çalışmalarımız artarak devam edecek. Kadınların düşer miyim, yapar mıyım dediği anda onlara bir el verebilirsek, bir can suyu verebilirsek çok daha büyük başarılar olacağına inanıyoruz. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim için de çok gururlu bir gün“ dedi.

“Hibenin miktarından çok bu kadar güzel bir ailenin içerisinde olmak bizim için çok kıymetli”

Girişimci kadınlardan Aysu Gürman, “ Bugün çok değerli bir ödül kazandık. Kız Kardeşim Hibe Programından desteğimizi aldık. Bizim için çok önemli. Hibenin miktarından çok bu kadar güzel bir ailenin içerisinde olmak bizim için çok kıymetli, çok mutluyuz. Ben zeytin ve zeytinyağı sektörünün yan ürünlerini değerlendiriyorum. Ege Teknopark’ta şirketim var. Toz zeytin üreticisiyim. Sürdürülebilir üretim yapıyorum” diye konuştu.

“Bizim bir basamağa ihtiyacımız vardı”

Burdur’dan gelen girişimci kadınlardan Ayhan Nur Buran ise “Projeme pizza sektöründen katıldım. Gıda hizmet sektörü. Şu an çok mutluyum. Yani bizim bir basamağa ihtiyacımız vardı. Habitat bunu gerçekleştirdi. Bunun için inanılmaz keyif verici bir ortam geçiriyoruz. Çok mutluyum“ ifadelerini kullandı.