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Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı

YENİDOĞAN ERKEK BEBEKLER İÇİN KIYAFET HARİTASI ÇIKARAN BEBEKPERİSİ.COM GENEL MÜDÜRÜ CANER ÇAKI, YENİDOĞAN KIZ BEBEKLER İÇİN KIYAFET SEÇİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ VE İŞİN PÜF NOKTALARINI ANLATTI.

Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı

YENİDOĞAN ERKEK BEBEKLER İÇİN KIYAFET HARİTASI ÇIKARAN BEBEKPERİSİ.COM GENEL MÜDÜRÜ CANER ÇAKI, YENİDOĞAN KIZ BEBEKLER İÇİN KIYAFET SEÇİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ VE İŞİN PÜF NOKTALARINI ANLATTI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:27
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Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı

Yenidoğan erkek bebekler için kıyafet haritası çıkaran Bebekperisi.com Genel Müdürü Caner Çakı, yenidoğan kız bebekler için kıyafet seçilirken dikkat edilmesi gerekenleri ve işin püf noktalarını anlattı.

Bebekperisi.com Genel Müdürü Caner Çakı, yenidoğan kız bebekler için kıyafet seçilirken dikkat edilmesi gerekenleri ve işin püf noktalarını anlattı. Çakı, 9 ay boyunca sürecek heyecanlı bekleyişin, bebeğin dünyaya gelmesi ile son bulacağını ve bu uzun, meşakkatli süreçte bebeğin ihtiyaçlarını düşünmek ve hazırlık yapmak için bol bol zaman olduğunu hatırlattı. Özellikle bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra hazırlık döneminde yapılacak alışveriş tercihinin de ona göre olacağını anımsatan Çakı, dünyaya gelecek olan kız bebekleri için hazırlıklara başlayan ebeveynlere kıyafet seçimi önerilerinde bulundu.

“Ürünlerin lisanslı olmasına dikkat edilmeli”

Bebek ürünleri konusunda günümüz anne ve babaların oldukça şanslı olduğunu hatırlatan Çakı, "Anne ve babalar online alışveriş kolaylığı ile cinsiyeti belli olan bebekleri için alışveriş yapma şansına sahip olabiliyor ve birçok kız bebek kıyafetleri modellerini keyifle satın alabiliyorlar. Özellikle bebek kıyafetlerinde seçim yapılırken ürünlerin lisanslı olmasına dikkat edilmesinin çok önemli olduğunu hatırlattı. Pamuklu ve terletmeyen kumaş seçimi de bebeğinizin rahat olmasını ve sağlının korunması anlamına gelecektir. Hiç bir katkı maddesi kullanılmadan üretilen kıyafetler bebeğiniz için en uygun olanıdır” dedi

“Yeni doğan bebek kıyafetleri üzerinde metal ya da sert aksesuarlar olmamalı”

Bebek kıyafeti seçerken, kıyafetlerin son derece esnek ve bebeğinizi giydirirken asla onu incitmeyecek hassasiyette tasarlanmış olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çakı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yeni doğmuş bebeklere kıyafet seçerken cildin hava almasını sağlayan, teri emen, tüylü olmayan pamuklu kumaş içerikli kıyafetleri seçmek de çok önemlidir. Üzerinde metal ya da sert aksesuarlar barındırmaması ve yumuşak ve az dikişli olan kıyafetler seçilmesi de önemli. Yeni doğan bebeğe mevsimine göre tulumlar giydirilmelidir. Yaz aylarında havaların sıcaklığından ötürü bebeğin cildinin nefes alabileceği ince ve pamuklu kumaşa sahip tulumlar kullanılırken kış aylarında bebeğin üşümemesi için kalın ve pamuklu tulumlar kullanılmalıdır.”

“Bol yünlü kazak, yelek, hırka ve battaniyelerden uzak durulmalı”

İlk aylarında bebeğe eldiven ve şapka muhakkak giydirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Çakı, “Tüylü ya da bol yünlü kazak, yelek, hırka ve battaniyelerden uzak durulması gerekir. Yenidoğan bir kız bebek için, yenidoğan tulumları, yenidoğan hastane çıkışları, yenidoğan takımları, yazlık bebek takımları, mevsimlik bebek takımları, bebek zıbın takımları, salopet ve tulumlar, bebek astronot tulumları, bebek battaniyeleri, kundak battaniyeleri ve iç çamaşır alışverişi yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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